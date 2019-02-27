أردوجان: أميركا ستسترد الأسلحة من قسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستسترد الأسلحة من الجماعات الكردية المسلحة في سوريا.
وأكد أردوغان في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية ضرورة أن تستعيد الولايات المتحدة الأسلحة من الجماعات الكردية في مدينة منبج.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال جنرال كبير في الجيش الأميركي إنه ينبغي للولايات المتحدة مواصلة تسليح ودعم قوات سوريا الديمقراطية التي يتصدرها الأكراد في أعقاب الانسحاب المزمع للقوات الأميركية من سوريا.
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