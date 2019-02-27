قطر تهدد بتسليم يمني قسراً للحوثيين لمواجهة الاعتقال والتعذيب

دينا محمود (لندن)

بالتزامن مع تباكي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على ضحايا مزعومين لما يدعي أنه حصار مفروض على بلاده، اشتعل غضب المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة ضد «نظام الحمدين» بعدما كُشِف النقاب عن أنه لا يمانع في تسليم مواطن يمني قسراً إلى ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، رغم تأكيده أنه سيتعرض إلى «تعذيب وحشي» على يد هؤلاء الانقلابيين، ما يهدد حياته. وأكدت هذه المنظمات أن عملية التسليم المزمعة تشكل انتهاكاً سافراً لالتزامات النظام القطري حيال من يلوذون به، ومخالفة حتى لقانون أصدرته الدوحة في سبتمبر الماضي، وسط حملة دعائية صاخبة روجت له باعتباره جزءاً من مجموعة إصلاحات واسعة، وهي الحملة التي استهدفت في ذلك الوقت تبييض السجل الحقوقي الأسود للدوحة.

ويقول مراقبون إن تسليم قطر المرتقب للمواطن اليمني الذي لم يكشف بعد عن هويته إلى «الحوثيين»، يمثل دليلاً جديداً على العلاقات السرية والمستمرة بين الجانبين، والتي تتعزز في ضوء الروابط الوثيقة القائمة بين كل منهما من جهة و«نظام الملالي» المهيمن على السلطة في طهران من جهة أخرى، بالنظر إلى أن النظام الإيراني يمثل إحدى أبرز الجهات الداعمة لنظام تميم بن حمد منذ فرض المقاطعة عليه في يونيو 2017، وإمداده ميليشيات الحوثي بالدعم العسكري واللوجستي لإذكاء نيران تمردها في اليمن.

فحتى قبل تفجر الفضيحة الجديدة، كشفت وسائل إعلام غربية النقاب عن أن «نظام الحمدين» قدم العام الماضي نحو مليون دولارٍ للحوثيين بدعوى تمويل عمليات إعادة إعمار مزعومة في مدينة صعدة الخاضعة لسيطرتهم. كما أمد الميليشيات المتمردة بـ 20 مليون دولار أخرى، تحت ستار تقديم مساعدات إنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المتمردة. وتزيد الشكوك التي تكتنف العلاقات القطرية الحوثية، بفعل التفاصيل التي كشفت عنها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن حالة المواطن اليمني، الذي قال إن السلطات القطرية تضغط عليه لمغادرة البلاد منذ نوفمبر 2017 مع زوجته وطفليه، دون أن تنظر في طلب اللجوء الذي قدمه للدوحة خشية على حياته وحياة أفراد أسرته.

ونقل موقع «ميدل إيست آي» الإلكتروني عن المنظمة قولها في بيان إن الدوحة تزعم أنها لم توفر بعد البنية التحتية اللازمة لإنفاذ القانون، الذي قال المسؤولون القطريون إنه يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا من يحظى بهذا الحق. وأشار البيان إلى أن السلطات الحاكمة في قطر لم تتورع عن تهديد المواطن اليمني وأسرته بـ«الترحيل القسري» إلى اليمن، رغم تأكيده لضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية، أنه سيكون في هذه الحالة معرضاً لخطر الاعتقال والتعذيب على يد ميليشيات الحوثي. وأبرز الموقع ما أكدت عليه لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» من أن امتناع قطر عن تطبيق قانون اللجوء، يشير على ما يبدو إلى أنها تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء عام 2018، تحت ضغوط دولية واسعة النطاق في تلك الفترة. وشددت على ضرورة أن يعد النظام القطري الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح طالبي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم دون مراعاة لظروفهم، وللمخاطر التي تهدد حياتهم في بعض الأحيان.

وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن المواطن اليمني المهدد بالترحيل والتعذيب على يد الحوثيين، يستوفي الشروط التي وضعتها السلطات القطرية نفسها لمنح حق اللجوء إلى طالبيه. وقالت المنظمة إنها تستند في ذلك إلى معلومات تفصيلية وموثوقة حصلت عليها حول هذه القضية، التي تثير حالياً ردود فعل دوليةً غاضبةً. وبحسب المعلومات «يُعتبر هذا الرجل مؤهلاً للحصول على اللجوء السياسي إلى قطر بموجب المادة الأولى من القانون رقم 11 لعام 2018، والتي تقضي بحماية كل لاجئٍ لا يستطيع أو لا يرغب في العودة إلى بلاده بسبب خوف له ما يبرره، من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة الوحشية أو المهينة أو للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو بفعل آرائه السياسية».

واستنكرت المنظمة ما تظهره محنة هذا الرجل من لا مبالاة السلطات الحاكمة في قطر بأوضاع اللاجئين الموجودين على أراضيها، قائلةً في بيانها إن الدوحة مُلزمةٌ باعتبارها طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادة أو تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسبابٌ حقيقيةٌ تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وطالبت النظام القطري بمنح الإقامة المؤقتة للمواطن اليمني وأسرته لحين النظر في طلب اللجوء الذي قدمه، وكشفت عن أنها خاطبت المسؤولين عن إدارات حقوق الإنسان في وزارتي الداخلية والخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في مطلع العام الجاري، عندما كانت السلطات تهدد بإعادة المواطن اليمني إلى بلاده في غضون أسبوع.

وأشار البيان إلى أن هذه الاتصالات المكثفة أجبرت الدوحة على وقف عملية الترحيل في ذلك الوقت، ولكن المسؤولين الأمنيين القطريين عادوا بعد ذلك للتهديد بترحيل المواطن اليمني «إذا لم يغادر طوعاً»، وزعموا أنه لا يستطيع التقدم بطلبٍ للجوء في الوقت الراهن، لأن القانون الخاص بذلك لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وأبرز بيان المنظمة تهافت ذرائع «نظام الحمدين» في هذا الصدد، والتي تتمثل في أن عدم تفعيل القانون يرجع إلى أن وزير الداخلية لم ينشئ بعد ما يُعرف بـ «لجنة شؤون اللاجئين السياسيين»، الوارد ذكرها في نصوصه، وتسمية أعضائها وتحديد وظائفها ومهامها ونطاق سلطتها. وقال إن خطوة استكمال الإجراءات اللازمة لبدء سريان قانون اللجوء لم تُتَخذ رغم مرور ستة أشهر على صدور القانون، مشيراً إلى أن المسؤولين القطريين يزعمون أنه لا يوجد «أي جدولٍ زمنيٍ واضحٍ» بشأن موعد إنشاء «لجنة شؤون اللاجئين السياسيين» الضرورية لتطبيق القانون.

وتعليقاً على هذه المزاعم، قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» «إنه كان أمام السلطات القطرية ستة أشهر تقريبا لإنشاء الإطار اللازم لتنفيذ القانون الذي تَمس الحاجة إليه. بدلاً من ذلك.. يبدو أن هذه السلطات مستعدةٌ لإبعاد أحد أوائل المستفيدين المحتملين من ذلك القانون». وشددت على أن ما تفعله قطر إزاء ملف المواطن اليمني الذي تهدد بتسليمه للحوثيين يشكل خطوةً تضعف إعلان سعيها إلى الإصلاح (في إيماءةٍ واضحةٍ إلى الشكوك القوية التي تساور النشطاء الحقوقيين حيال النوايا القطرية الحقيقية في هذا الشأن).