صحيفة هندية تطالب بالتحقيق في وفيات العمال بملاعب قطر

نيودلهي (وكالات)

شنت صحيفة «ذا نيوز مينيت» الهندية، أمس، هجوماً لاذعاً ضد قطر بسبب استمرار معاناة الهنود في ظروف معيشية رديئة، وأجور منخفضة تدفع لهم من أجل تشييد ملاعب كأس العالم 2022. وقالت الصحيفة الإلكترونية، إن العمال الهنود في قطر يعيشون المآسي والقصص اليومية المؤلمة، واصفة ملاعب قطر بأنها «مقبرة للعمال الهنود»، وسلطت الضوء على السجل الحقوقي الأسود، حيث حذرت من استمرار الوضع المتدني للعمالة الوافدة، مشيرة إلى أن هناك العديد من العمال الذين يعملون في ظروف مسيئة تهدد حياتهم.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن سفارة الهند في الدوحة، أن 761 عاملاً هندياً لقوا حتفهم في قطر خلال الفترة بين يناير 2014 وسبتمبر 2016، لكن نظام الحمدين رفض الكشف عن أسباب وفاة هؤلاء العمال. وأكدت الصحيفة أن مسألة غياب حقوق العمال في قطر، قديمة وموثقة جيداً من قبل منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، حيث إن الحكومة القطرية لم تفعل ما يكفي لوقف الممارسات المسيئة والحد منها ومحاسبة المسؤولين.

وطالبت الحكومة الهندية التحرك على الفور لحماية هؤلاء العمال من الاستعباد القطري، إضافة إلى عدم إهدار حقوق المتوفين، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات في وفيات العمال وتوفير بيانات شاملة للجمهور.