أردوغان: لا عودة عن شراء منظومة إس-400 الصاروخية

وكالات:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا عودة عن الاتفاق مع روسيا في شراء منظومة إس-400 للدفاع الجوي، معربا عن أمله في أن تتحول الولايات المتحدة في موقفها تجاه شراء تركيا.

وأبلغ مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أنقرة بأنه لا يمكن دمج المنظومة الروسية في منظومة الحلف للدفاع الجوي والصاروخي وأن شراء نظام إس-400 سيعرض للخطر شراء تركيا

للمقاتلة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن وربما يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.

وقال أردوغان لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية "تُجري المؤسسات المعنية المحادثات اللازمة حاليا، وسوف تواصل ذلك. سوف تتحدث أيضا إلى الكونغرس. آمل أن يتغير هذا الموقف (الأمريكي) الخاطئ".