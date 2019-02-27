كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء لوكسمبورج: الحديث عن أن الأديان سبب الإرهاب "جنان" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيه الدعوة لهم لحضور القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ لنتعرف على بعض أكثر، معقبًا: "أنا لست هنا كي أعلمكم او تعلموني، لدينا اعتقادات وأديان ومبادئ مختلفة، ولكن لابد أن نتشارك ونستمع لبعضنا البعض، فنحن لدينا مسئوليات مشتركة".

وأضاف "بيتل"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن موضوع الهجرة بالنسبة للاتحاد الاوروبي موقف مشترك، وليس مشكلة أو حل، فلايمكن أن ننسى أن مصر ولبنان والأردن لديهم الكثير من اللاجئين، وأخذوا جزء كبير من اللاجئين وأزمتهم، ولانتكلم فقط على أوروبا، وستصبح مشكلة إن لم نقدر على حلها أو التعامل معها.

وتابع، أن الإرهاب ليس موضوع أولويه للاتحاد الأوروبي فقط، وإنما لمصر وبلدان أخرى، مشددًا على أنه لن نقبل أن يرتبط الإرهاب بدين معين، وهذا مايريد أن يفعله بعض الناس، مؤكدًا أن الذين يتحدثوا عن أن الأديان سبب الإرهاب إناس مجنونون، فالإرهابيين يسيئون إستخدام الاديان ويضروها بأفعالهم، ولابد أن نحارب الإرهاب جميعًا، ولكن أيضًا لابد أن نعطي الامل للشباب في بلدانهم حتى لايقعوا فريسة للتطرف، مشيرًا إلى أنه لابد من إيجاد حلول مشتركة لموضوع عودة المقاتلون الأجانب، وهذا موضوع في جدول أعمال الوزراء المسئولين عنه.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه بعد انتهاء المنازعات والإرهاب في المنطقة العربية، هناك احتمالين للمقاتلين الأجانب الموجودين حاليًا، وهما أن ينتقلوا لمكان آخر، وهذا سيشكل أزمة كبيرة، أو يعودوا لمكانهم الأصلي.

Advertisements

وأضاف "راضي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن علاج هذه المشكلة يتطلب التعرف على الخبرات الموجودة في المنطقة العربية، حيث من المتوقع عودة زوجات المقاتلين الأجانب وأولادهم لأوروبا، لافتا إلى أن مناقشة تلك القضية خلال الجلسات المغلقة على هامش القمة العربية الأوروبية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي مثلت في القمة على أعلى سلطة تنفيذية، وهؤلاء حضروا لأهمية الموضوع وتقييهم الجدي في الحضور لشرم الشيخ، ومن المتوقع أن تكون تلك القمة مستدامة، حيث من المقرر أن تقعد القمة الثانية في بروكسل، بعد ثلاث سنوات.

وتابع: "الحوار أسهل طريقة لحل المشكلات والوصول لحلول سريعة وإيجابية".

