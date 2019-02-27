كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: بوتين لن يتدخل في قضية مستثمر أمريكي احتجز في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرملين، اليوم، الثلاثاء،أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتدخل في قضية مستثمر أمريكي بارز ألقي القبض عليه بتهم الاختلاس، ليقلل بذلك من شأن الضغوط الرامية للإفراج عنه قبل المحاكمة.



وأثار احتجاز مايكل كالفي مؤسس مجموعة بارينج فوستوك كابيتال بارتنرز قلق المستثمرين في موسكو وسيزيد على الأرجح من توتر العلاقات الأمريكية الروسية التي تواجه ضغوطا بالفعل في كافة القضايا بداية من الحرب في سوريا إلى مزاعم تجسس.

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وألقي القبض على كالفي في وقت سابق من هذا الشهر مع ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بمجموعته للأسهم الخاصة بعد أن اتهمهم محققون باختلاس 2.5 مليار روبية (38.09 مليون دولار).



ونفى كالفي ذلك ، قائلا إن المزاعم تهدف للضغط عليه في نزاع بشأن بنك روسي هو عضو بمجلس إدارته.



وقالت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الثلاثاء، إنه سمح لأحد دبلوماسيها بمقابلة كالفي بعد احتجازه لمدة 12 يوما لعرض تقديم المساعدة له. وكانت السفارة شكت في السابق من عدم الاستجابة لعدة طلبات من جانبها لمقابلة كالفي .