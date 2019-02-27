أفتاتي: خرجات ابن كيران عادية.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن تعديل دستوري

*زيد فاخي

قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن ‘الوقت ليس مناسبا للحديث عن تعديل دستوري، مؤكدا أن ”الداعين إلى تعديل دستوري دعوتهم خارج السياق”.

وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، في حديث مع “اليوم24″، أنه ”لا الوقت، ولا المناخ مناسبين للحديث في هذا الموضوع، ولا الشروط تسمح بإجراء تعديل دستوري منتج، وفعال، على الرغم من وجود أكثر من داع لإجراء تعديلات”.

وأكد أفتاتي أن ”خرجات عبد الإله بن كيران الأخيرة عادية، وأن هذا الأخير لا يملك أجندة معاكسة لتطور المجتمع المغربي، ومساهماته مطلوبة بشدة، لتجربته في العمل السياسي”، مشددا على أن “تصريحات عبد الإله بن كيران تصريحات وطنية وليست دعاية حزبية”.

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كما دعا أفتاتي السياسيين السابقين، قادة الأحزاب الوطنية، إلى مشاركة تجاربهم من أجل الوطن، مؤكدا ”أننا نستفيد من تجارب عبد الرحمان اليوسفي، ومحمد اليازغي، وبنسعيد أيت إيدر، وعبد الواحد الراضي”.

وجدير بالذكر أن خرجات ابن كيران الأخيرة شكلت الكثير من اللغط، والجدل، حيث تحدث عن عدة مواضيع كحجاب ماء العينين، ومعاشه الاستثنائي، إضافة إلى سجاله مع خصومه.

*صحافي متدرب