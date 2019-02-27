الاستقبال الملكي للأمير هاري وزوجته بعيون بريطانية.. حساب العائلة الملكية ينشر فيديو تفاصيل حفل الشاي بقصر سلا -فيديو

نشر الحساب الخاص بأنشطة العائلة الملكية البريطانية، على موقع اليوتوب، فيديو يعرض تفاصيل الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس، الأمير هاري وزوجته الأميرة ميغان، يوم أمس الاثنين، بالقصر الملكي في مدينة سلا.

الفيديو المنشور يظهر، بجودة عالية، اللحظات التي قداها أميري بريطانيا، رفقة أفراد الأسرة الملكية، خلال الاستقبال، الذي حضره إلى جانب الملك محمد السادس، كل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأميرتين، لالة مريم ولالة حسناء.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الفيديو التقاليد الأسرة الملكية، إذ وقف ولي العهد في انتظار السيارة التي تقل أميري بريطانيا، في الوقت الذي لم يغادر فيه الملك والأمراء الباب الداخلي للقصر، بالإضافة إلى حديث ولي العهد مع ضيوفه باللغة الانجليزية.

وأقام الملك مساء اليوم، بالإقامة الملكية بسلا، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم، والأميرة لالة حسناء حفل شاي على شرف الأمير هاري، دوق ساسيكس، وعقيلته ميغان دوقة ساسيكس.