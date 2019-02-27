يحل المخرج الفرنسي الشهير “ميشيل أوسلو” ضيفا على مدينة مكناس للمشاركة في الدورة الـ18 للمهرجان الدولي لسينما التحريك “فيكام”، المنظمة من 22 إلى 27 مارس المقبل. ويقدم “ميشيل أوسلو” شريطه المطول “ديليلي في باريس”، الذي أحرز جائزة أفضل فيلم تحريك خلال الدورة الـ44 لحفل الأوسكار، في حصة مدرسية، وأمام عموم جمهور مهرجان مكناس. وتشهد أنشطة المهرجان عرض الشريطين المطولين “باشاماما وأستريكس” – “سر الخلطة السحرية”، اللذين كانا ضمن قائمة أفلام الأوسكار لعام 2019. وتخصص ضيف “فيكام”، المخرج “ميشيل أوسلو” في سينما التحريك، منذ عام 1998، مع فيلم “كيريكو والساحرة”، الذي كان أول أعماله ولقي نجاحا، سواء جماهيريا، أو نقديا، لتتوالى أعماله، ضمنها “الأمير والأميرات”، و”كيريكو والوحوش البرية”، و”آزور وأسمار”، و”حكايات الليل”، و”كيريكو والرجال والنساء”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المخرج الشهير ميشيل أوسلو ضيف مهرجان سينما التحريك في مكناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.