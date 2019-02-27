أبناء سخنين يتعادل ويودّع كأس الدولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته الخارجية أمام مكابي تل أبيب (0-0)، ضمن مرحلة إياب الدور ربع النهائي من المنافسة على كأس الدولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز مكابي تل أبيب برباعية مقابل هدف للفريق السخنيني.

وسنحت أمام اتحاد أبناء سخنين فرصا تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

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وبالتالي سيركز الفريق السخنيني اهتمامه بالدوري الذي يصارع فيه على البقاء في الدرجة العليا.

ويتذيل سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا ترتيب لائحة الدوري برصيد 20 نقطة وهو يبتعد بفارق 5 نقاط عن المركز الذي يؤهله للبقاء في الدوري مع تبقي 8 مباريات على نهاية الموسم.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على مكابي حيفا يوم السبت المقبل، في الجولة قبل الأخيرة على خوض مباريات البلاي أوف.