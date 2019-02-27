غزة: شهيد بـ"حادث عرضي" وإصابات برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب وأصيب أربعة آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، مساء الثلاثاء، وآخرون بالاختناق، وذلك في اعتداء لقوات الاحتلال على المتظاهرين المشاركين بفعاليات "الإرباك الليلي" بمخيم ملكة شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن أربعة مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة عقب استهداف جنود الاحتلال لمجموعة من الشبّان والفتية، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق وتم علاجهم ميدانيًا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. أشرف القدرة، في بيان مقتضب على "تويتر"، عن "استشهاد محمد إبراهيم حمدان قديح (24 عامًا)، جراء تعرضه لحادث عرضي شرق خان يونس"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وأكد "إصابة 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة".

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وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه، أنه كان يتصدى لمتظاهرين حاول بعضهم إلقاء قنابل يدوية ومتفجرات داخل مناطق الـ48 من قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 220 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ بدء مسيرات العودة السلمية الأسبوعية بمحاذاة الشريط الأمني، شرقي القطاع، في آذار/ مارس 2018، فضلا عن جرح آلاف.

وتدعو الاحتجاجات التي أطلق عليها اسم مسيرات العودة إلى حق الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي التي هجروا منها عام 1948. وتدعو الاحتجاجات أيضا إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع الذي يسكنه مليونا شخص.