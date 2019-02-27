الان تتابع روسيا تسجن مسؤولين أمنيين بتهمة الخيانة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات ذكرت وكالات أنباء روسية أن محكمة عسكرية في موسكو أصدرت اليوم الثلاثاء حكمين بالسجن لمدة 22 عاما و14 عاما بالترتيب على مسؤول سابق في أمن الدولة وخبير سابق في أمن الإنترنت بمؤسسة كاسبرسكي لاب بعد إدانتهما بالخيانة.

وأوضحت الوكالات أن الرجلين، وهما سيرجي ميخايلوف المسؤول

السابق بجهاز الأمن الاتحادي الروسي وروسلان ستويانوف قائد فريق

التحقيق في حوادث الكمبيوتر بمختبر كاسبرسكي الروسي للأمن

الإلكتروني، أدينا بنقل معلومات سرية لأجهزة مخابرات أجنبية.

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