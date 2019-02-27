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العثور على جثتي فتاتين اختطفتا مؤخرا في الموصل

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جدة - عمرو شويل عثرت أجهزة الأمن في محافظة نينوى العراقية على جثتي فتاتين اختطفتا مؤخرا غربي الموصل التي تقع على مسافة 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي إن”القوات الأمنية عثرت اليوم على جثتي فتاتين في العشرينات من العمر في منطقة حاوي الكنيسة في الساحل الأيمن غربي  الموصل”.

وأوضح أن”الفتاتين المصابتين بأعيرة نارية في الرأس كانتا قد اختطفتا  قبل أسبوعين من قبل مسلحين مجهولين من الساحل الأيسر بمدينة الموصل”.

 

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