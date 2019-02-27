"ليفة وصابونة وكفن".. جسم غريب يثير الرعب داخل مسجد بمصر

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أثار العثور على جسم أسود غامض، بجانب قبلة مسجد عقبة بن نافع، أحد المساجد الواقعة في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، حالة من الذعر.

القلق والخوف سيطرا على الموقف بعدما لاحظ من في المسجد وجود شيء غامض، قد يكون ضارا أو مميتا يودي بحياة أبرياء، وبالتالي وجب على الحاضرين إبلاغ النجدة تجنبا لأي ضرر قد يحدث.

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اتجهت الحماية المدنية بالجيزة إلى المسجد عقب تلقي إخطارًا من شرطة النجدة، متوقعين أسوأ الاحتمالات ومستعدين لها، ولكن بعد الفحص، وجدوا مفاجأة داخل الجسم الغامض أذهلت الجميع.

"كفن وليفة وصابونة ومجموعة عطور"، تلك الأشياء هي الأغراض التي وجدها مسؤولو عمليات الحماية المدنية داخل الجسم الأسود الغامض الذي اتضح أنه حقيبة.

رواد المسجد رجحوا أن من ترك هذه الأغراض أراد أن يكسب ثوابا بتبرعه بها لوجه الله في الخفاء، ولم يكن يعلم أن رغبته في ثواب الصدقة، سوف يثير رعبا في نفوس الكثيرين.