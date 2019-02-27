شكرا لقرائتكم خبر عن تعهدات دولية بتوفير 2.6 مليار دولار لدعم اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأمم المتحدة)

أكدت الأمم المتحدة، أنها تعهدت ومانحون دوليون من 16 دولة حول العالم أمس (الثلاثاء)، بتقديم 2.6 مليار دولار، لضمان استمرار وتوسيع نطاق عمليات المساعدة الإنسانية في اليمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي: «إن عددا من الدول رفعت بالفعل من قيمة تعهداتها المانحة، والنسبة الأكبر من هذه الزيادات جاءت من السعودية والإمارات».

ويمثل إجمالي هذه التعهدات التي قدمها المانحون الدوليون خلال مؤتمر رفيع المستوى أمس في جنيف لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة اليمنية الإنسانية، زيادة بنسبة 30% مقارنة بتبرعات العام الماضي البالغة 2.01 مليار دولار.