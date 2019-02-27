التحالف العربي ينقذ المحاصرين بإنزال جوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عدن، الحديدة، حجة

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت إلى صنعاء أمس في ثاني زيارة خلال أقل من أسبوع للقاء قيادات ميليشيات الحوثي التي عرقلت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار والانسحاب من ميناء الصليف ورأس عيسى، وفقا لمقترح كبير المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار في الحديدة الجنرال الدنماركي لوليسغارد.

وذكرت مصادر مطلعة أن «عملية الانسحاب الجزئي من مدينة الحديدة والموانئ الرئيسة غرب اليمن تأجلت للخميس المقبل، بعد أن تأجلت يومي الأحد والاثنين بسبب رفض الحوثيين تنفيذ الانسحاب». وكان فريق فني من الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي زار مطاحن البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة في الحديدة برفقة رئيس المراقبين الدوليين.

وأبلغ رئيس اللجنة الفريق الحكومي أنه ما زال يخوض مزيدا من النقاش مع المتمردين لإنقاذ اتفاق إعادة الانتشار.

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ميدانيا نفذت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية أمس عملية إنزال جوي لأسلحة وأدوية للمقاتلين والمدنيين المحاصرين من قبل الحوثيين في مديرية كشر بمحافظة حجة، في ثالث عملية إنزال للتحالف منذ اندلاع القتال. وتصدت قبائل حجور لأكبر زحف للميليشيات منذ بدء العدوان على المنطقة أواخر يناير. ولقي العشرات من عناصر الحوثي مصرعهم وجرح آخرون بينهم قيادات ميدانية في مواجهات مع قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وأكد مصدر ميداني في محافظة حجة أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي بمديرية كشر، أدت لمصرع عدد من الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية بارزة. ومن بين القتلى القيادي الحوثي عبدربه هراش، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش، وهو من أبرز مشايخ مديرية خارف بمحافظة عمران، كما جرح القيادي الحوثي مالك مرشد جبة المكني أبومالك. واستهدفت المقاتلات رتلا للميليشيات في حصن موسى غرب مديرية كشر، كما استهدفت تجمعا للميليشيات وآلياتها في منطقتي الواسط والجوة، والمندلة في عزلة العبيسة شرق كشر.

وفي صعدة تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير الجبال السود وتبة الخزان وما تبقى من قرى آل معيض وقرية سحار الشام والخط الإسفلتي الدولي غرب مديرية باقم، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

مشاهدات يمنية