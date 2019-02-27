شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر لوفد البرلمان الألبانى: مصر تعمل جاهدة لدفع عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة ماريان عازر إنها شاركت فى لقاء وفد برلمان ألبانيا، برئاسة رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألبانى وزيرة الدفاع سابقا، فى مجلس النواب المصرى، حيث استقبلهم بعض أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى ورئيس اللجنة النائب اللواء الدكتور كمال عامر وبعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية.

وأشارت ماريان عازر، فى تصريحات صحفية، إلى أن ألبانيا لا بد أن تفخر أنها بلد الأم تريزا ومحمد على، وأنها التقت محافظ العاصمة تيرانا، وألقت كلمة بالبرلمان الألبانى بصفتها رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولى للتسامح والسلام.

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وأشارت إلى أنها عقب الزيارة قامت بالتنسيق مع السفير المصرى بألبانيا ومحافظ الإسكندرية لاستقدام رجال أعمال إلى ألبانيا للاستثمار، وقالت إنه لا بد من التعاون فى المجال السياحى.

وقالت ردا على كلمة الوفد الألبانى فيما يخص المرأة إن مصر بلد حكمتها ملكات، وإن هناك إرادة سياسية لتمكين المرأة. وإن المجلس القومى للمرأة الذى يقوم بدور مهم فى جميع المحافظات يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وأن مصر خصصت عاما كاملا للمرأة وليس يوما، وأن حملة التاء المربوطة التى شاهدها الملايين كانت إحدى سبل زيادة الوعى.

كما أضافت عازر أن هناك تمكينا للشباب على كل الأصعدة، مختتمة حديثها للوفد الألبانى بأن مصر تعمل جاهدة على دفع عملية السلام، وأن انعقاد أول قمة أوروبية عربية فى مدينة السلام شرم الشيخ دلالة على الأمن والأمان الذى تحظى به مصر.