جريح بإنقلاب صهريج محروقات فوق نفق ديرعمار وإشتعال النيران فيه

انقلب صهريج محروقات فوق نفق دير عمار مما ادى الى اشتعاله بالكامل، والسنه النيران غطت سماء المنطقة. وقد توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان. وفي السياق، اشارت غرفة التحكم المروري الى سقوط جريح نتيجة إشتعال صهريج داخل نفق دير عمار المنية، وتحويل السير الى الطرق الفرعية وحركة المرور ناشطة في المحلة.

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