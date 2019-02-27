المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية: لا قرار بمنع السيارات العاملة على المازوت

نفى المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ان "تكون الوزيرة قد اصدرت قرارا بمنع السيارات العاملة على المازوت من السير في جميع المناطق اللبنانية بدءا من مطلع آذار المقبل".

وتمنى المكتب الاعلامي على جميع وسائل الاعلام "توخي الدقة في نقل اخبار الوزيرة والوزارة، وعدم الاجتهاد في اي خبر يتعلق في قرارات معاليها لكي لا ينعكس سلبا على الواقع اللبناني، ولحفظ مصداقية وسائل الاعلام في اعلام المواطنين بهذا الشأن".