أعلن العضو في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إليوت أبرامز، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ستطلب من مجلس الأمن الدولي، التصويت هذا الأسبوع على مشروع قرار يدعو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: نريد أن يصوت مجلس الأمن على السماح بدخول مساعدات لفنزويلا هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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