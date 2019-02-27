ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: مؤتمر بروكسل حول سوريا لن يكتمل دون مشاركة دمشق

شدّد ممثّل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على أنّ "المؤتمر المقبل في بروكسل حول سوريا، لن يكتمل دون مشاركة ممثّلي دمشق".

وبيّن أنّ "المساعدات الّتي تدخل البلاد لا تزال مطلوبة، لكن يجب أن تكون شاملة وغير مسيّسة"، لافتًا إلى "أنّنا نعرف أنّ بعض الدول تتعرّض لضغوط لإثنائها عن مساعدة السكان، الّذين يعيشون على الأراضي الّتي تسيطر عليها دمشق". وأكّد أنّ "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، كما هو مخجل تمامًا تطبيق العقوبات الأحادية الجانب، الّتي تؤثّر بشكل أساسي على أوضاع السوريين البسطاء".

وكانت قد أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في وقت سابق، عقد مؤتمر المانحين الثالث لدعم سوريا في بروكسل في 12-14 آذار المقبل.