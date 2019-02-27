فيصل المقداد اجتمع مع رئيس بعثة مفوضية الامم المتحدة للاجئين

اجتمع نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد مع الرئيس الجديد لبعثة مفوضية الامم المتحدة للاجئين اياكي ايتو بعدما قدم اوراق اعتماده. واكد المقداد خلال اللقاء اهمية مراعاة مبدأ الحيادية والاستقلال اثناء القيام بالاعمال الانسانية والابتعاد عن التسييس الذي تسعى الى فرضه بعض الاطراف".

من جهته قال ايتو "ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستتعاون مع الحكومة السورية لتأمين العودة الكريمة للاجئين السوريين الى وطنهم ومحاولة خلق بيئة افضل ومعايير معيشة اعلى لجميع السوريين".