"هواوي": أميركا لا تملك إثباتا على أن أجهزتنا قد تشكل وسيلة تسمح للصين بالتجسس

أكّد نائب لرئيس شركة "هواوي" غو بينغ، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لا تملك أيّ دليل على أنّ أجهزة مجموعتنا قد تشكّل وسيلة تسمح للصين بالتجسس".

وأوضح خلال مؤتمر عقده بمناسبة "ملتقى عالم الهاتف النقال" في برشلونة إلى أنّ "الاتهامات الأميركية حول أمن شبكة "5 جي" الّتي تعرض بيع مكوناتها، لا تستند إلى أي إثبات. ومن السخرية أنّ قانون "كلاود" الأميركي يسمح في المقابل للأجهزة الأميركية بالوصول إلى البيانات خارج حدودها".

وشدّد على أنّ "هواوي" لم تنشئ يوما ولن تنشئ إطلاقا "بابًا خلفيًّا" ولم تُجز لأي كان القيام بذلك على أجهزتنا.