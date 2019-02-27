أمريكا تسعى للتصويت على قرار بشأن فنزويلا في مجلس الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)
قال اليوم الثلاثاء إيليوت إبرامز المسؤول الأمريكى المكلف بالجهود الأمريكية لاستعادة الديمقراطية فى فنزويلا إن الولايات المتحدة سوف تضغط من أجل إجراء تصويت على قرار بشأن فنزويلا هذا الأسبوع في مجلس الأمن الدولي.
وأوضح إبرامز قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن القرار الذي صاغته الولايات المتحدة سوف يدعو إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا وسوف يعلق على الأحداث التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف أن استخدام روسيا لحق النقض "الفيتو" على نص يطالب بمساعدات إنسانية يمكن أن تكون مسألة "مخزية" . ويمكن للولايات المتحدة أن تكون راغبة أيضا في أن يدعو القرار إلى إجراء انتخابات جديدة.
وذكر إبرامز أن الولايات المتحدة لاتقوم بالإعداد لغزو فنزويلا عسكريا، وذلك فى رد فعل من جانبه على ادعاءات روسيا في هذا الصدد في وقت سابق من اليوم.
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