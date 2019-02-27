وزير التموين لـ 5 فئات: "ما تحزنوش عشان حذفناكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان و(أ ش أ):

طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الفئات التي سيتم حذفها من منظومة الدعم بعدم الغضب "متحزنوش علشان حذفناكم"، متسائلًا: "كيف لمواطن يستهلك 1000 كيلووات من الكهرباء أن يكون بحاجة إلى دعم وزارة التموين".

وأضاف وزير التموين، أن منظومة الدعم تعتمد على توجيه اهتمام الدولة للفئات الفقيرة، مؤكدًا أن الحكومة لن تترك أحدًا بحاجة إلى الدعم إلا وستوصله له.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لوزير التموين على هامش تفقده مصنع سكر كوم أمبو، ومطحن ناصر، فضلًا عن افتتاح أكبر "هايبر" للسلع الغذائية في الصعيد، والمقام في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وحدد وزير التموين 5 فئات سيشملهم الحذف من الدعم، وهم: أن يزيد استهلاك الكهرباء على ألف كيلووات شهريًا، أن يزيد استهلاك الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًا، التحاق الأبناء بالمدارس الأجنبية، شريطة أن تتجاوز المصاريف حد الـ30 ألف جنيه للطفل الواحد، امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعد، موظفو المناصب العليا.

ولفت وزير التموين، إلى أن المصريين يرددون ضرورة إيصال الدعم لمستحقيه منذ عدة أزمنة، مشيرًا إلى أن المعايير العاجلة لحذف غير المستحقين بدأ تطبيقها منذ بداية شهر فبراير، على أن تبدأ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين وفقًا للمعايير الـ 5 التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد السبت الماضي، اعتبارًا منذ الأول من مارس المقبل.