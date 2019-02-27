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محافظ الجيزة يتفقد موقع انهيار عقار ببولاق الدكرور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

وصل منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى موقع انهيار عقار بشارع عبدالحميد المنوفي بمنطقة بولاق الدكرور، مساء اليوم الثلاثاء.

وانهار مساء اليوم، عقار مكون من دور أرضي و4 طوابق في منطقة بولاق الدكرور، ما تسبب في شروخ للعقارات المجاورة له، وتم إخطار مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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رافق محافظ الجيزة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، وأسامة السقعان رئيس حي بولاق الدكرور، إلى جانب عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة.

وقال أسامة السقعان، رئيس حي بولاق الدكرور، إن حادث انهيار عقار بمنطقة بولاق، مساء الثلاثاء، لم يُسفر عن سقوط أي ضحايا.

كما تم فرض كردون أمني، بمحيط العقار لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حي بولاق الدكرور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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