نواب في البرلمان الجزائري يطالبون بإقالة الحكومة

طالب نواب في البرلمان الجزائري، عند مناقشة مخطط عمل الحكومة، بإقالة الحكومة الحالية بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى، حسب ما أوردت صحيفة الخبر الجزائرية.
وحث نائب حزب العمال فتحي كوشي، النواب على تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 98 من الدستور، التي تتيح للنواب إسقاط الحكومة عبر ملتمس رقابة، أو رفض منح الثقة للحكومة.
ولا توجد مؤشرات في المجلس للمضي في إخضاع الحكومة للرقابة، مع تراجع حجم العملالمشترك بين قوى المعارضة المعتمدة في البرلمان وصعوبة المضي في هذا الإجراء، في ظل هيمنة الموالاة على تركيبة الغرفة السفلى، رغم الرفض الضمني الذي عبرت عنه قيادات في حزب جبهة التحرير الوطني لاستمرار أويحيى في المجلس، محملين إياه بصفة صريحة، في بعض الأحيان، المسؤولية عن فشل سياسة الرئيس بوتفليقة.
واشتبك نائب عن حزب العمال مع
وطالب النائب الحر عن ولاية بجاية، بن ناجي براهم، بدوره برحيل النظام، والإستماع إلى رسالة ملايين الجزائريين الراغب في التغيير.
وقال: "الشعب الجزائري لا يريد عهدة خامسة ويطالبكم بالاستقالة والنظام ككل".
وتتعرض حصيلة الحكومة لانتقادات حادة من نواب المعارضة خلال المناقشة، وسط حضور باهت للنواب.
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