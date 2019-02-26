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نواب في البرلمان الجزائري يطالبون بإقالة الحكومة

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نواب في البرلمان الجزائري يطالبون بإقالة الحكومةالبرلمان الجزائري
وكالات

طالب نواب في البرلمان الجزائري، عند مناقشة مخطط عمل الحكومة، بإقالة الحكومة الحالية بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى، حسب ما أوردت صحيفة الخبر الجزائرية.

 

وحث نائب حزب العمال فتحي كوشي، النواب على تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 98 من الدستور، التي تتيح للنواب إسقاط الحكومة عبر ملتمس رقابة، أو رفض منح الثقة للحكومة.

 

ولا توجد مؤشرات في المجلس للمضي في إخضاع الحكومة للرقابة، مع تراجع حجم العمل

المشترك بين قوى المعارضة المعتمدة في البرلمان وصعوبة المضي في هذا الإجراء، في ظل هيمنة الموالاة على تركيبة الغرفة السفلى، رغم الرفض الضمني الذي عبرت عنه قيادات في حزب جبهة التحرير الوطني لاستمرار أويحيى في المجلس، محملين إياه بصفة صريحة، في بعض الأحيان، المسؤولية عن فشل سياسة الرئيس بوتفليقة.

 

واشتبك نائب عن حزب العمال مع

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رئيس المجلس معاذ بوشارب، عندما قطع الأخير كلمته التي انتقد  فكرة الاستمرارية، أي بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم، وطلب رئيس المجلس من النائب العودة إلى موضوع النقاش، أي بيان السياسة العامة للحكومة، ليرد عليه النائب بالقول، إن "الاستمرارية خصصت لها صفحتان في الوثيقة الحكومية".

 

وطالب النائب الحر عن ولاية بجاية، بن ناجي براهم، بدوره برحيل النظام، والإستماع إلى رسالة ملايين الجزائريين الراغب في التغيير.

وقال: "الشعب الجزائري لا يريد عهدة خامسة ويطالبكم بالاستقالة والنظام ككل".

 

وتتعرض حصيلة الحكومة لانتقادات حادة من نواب المعارضة خلال المناقشة، وسط حضور باهت للنواب.

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