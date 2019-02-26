واشنطن: سنطلب من مجلس الأمن التصويت على إرسال مساعدات لفنزويلا

قال عضو في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي التصويت هذا الأسبوع على مشروع قرار يدعو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.
وقال اليوت أبرامز للصحافيين قبل اجتماع للمجلس بشأن الأزمة في فنزويلا: "سيكون لدينا قرار هذا الأسبوع سيدعو بالتأكيد إلى إدخال المساعداتالإنسانية إلى فنزويلا".
وكان مكتب مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى الولايات المتحدة كارلوس فكتشيو ذكر إنه اجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة وطلب منه زيادة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال فكتشيو على "تويتر" إنه التقى مع ترامب عندما ألقى
والولايات المتحدة من أولى البلدان التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا بعد أن أعلن نفسه رئيساً للبلاد الشهر الماضي قائلاً إن الانتخابات التي أسفرت عن إعادة انتخاب مادورو في مايو 2018 كانت مزورة.
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