واشنطن: سنطلب من مجلس الأمن التصويت على إرسال مساعدات لفنزويلا

وكالات

قال عضو في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي التصويت هذا الأسبوع على مشروع قرار يدعو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

وقال اليوت أبرامز للصحافيين قبل اجتماع للمجلس بشأن الأزمة في فنزويلا: "سيكون لدينا قرار هذا الأسبوع سيدعو بالتأكيد إلى إدخال المساعدات

الإنسانية إلى فنزويلا".

وكان مكتب مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى الولايات المتحدة كارلوس فكتشيو ذكر إنه اجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة وطلب منه زيادة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.

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وقال فكتشيو على "تويتر" إنه التقى مع ترامب عندما ألقى

الأخير كلمة في فلوريدا. وفي خطابه يوم 18 فبراير، حذر ترامب أفراد الجيش الفنزويلي الذين لا يزالون موالين لمادورو أنهم يخاطرون بمستقبلهم وحياتهم وحثهم على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

والولايات المتحدة من أولى البلدان التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا بعد أن أعلن نفسه رئيساً للبلاد الشهر الماضي قائلاً إن الانتخابات التي أسفرت عن إعادة انتخاب مادورو في مايو 2018 كانت مزورة.