تخصيص ملابس رياضية للمحجبات تثير جدلًا بفرنسا

خالد شقير

عبّرت وزيرة الصحة آنييس بوزين خلال مقابلة مع إذاعةRTLصباح اليوم الثلاثاء عن أسفها لقرار محل الملابس الرياضية الشهير "ديكاتلون" قائلة إنها "كانت تفضّل ألا يقوم محل تجاري فرنسي بالترويج للحجاب".



وتابعت "ما قام به ديكاتلون هو أمر مسموح، والعلمانية في فرنسا تسمح بوضع الحجاب.



وفِي كل مرة يتعرض الأمر بالإسلام والمسلمين وبعد زياده الاسلام فوبيا والخوف من أسلمه المجتمع الفرنسي يحصل هذا الجدل.

مما دعا بعض النواب لمقاطعة بضائع سلسلة "ديكاتلون" ردا على قرارها تسويق ملابس للمحجبات، ولاقي هذا الامر استجهانا من

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الحزب الحاكم ومعظم الأحزاب.

وقد أعرب حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف عن استياؤه معتبرا أن ديكاتلون "يفرض نوع جديد من الطائفية الإسلامية التي تمارس في المساحات العامة"

وتعد مسألة الحجاب في فرنسا موضوعا مثيرا للجدل ومادة دسمة للصحافة، وبحسب القوانين الفرنسية يُسمح بارتداء الحجاب بحرية كاملة لكن يمنع ارتداؤه في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.