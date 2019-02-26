الولايات المتحدة لا تخطط للقايد بعملية عسكرية ضد فنزويلا

وكالات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، أن بلاده لا تخطط للقيام بعملية عسكرية ضد فنزويلا.

وقال أبرامز، في تصريحات صحفية اليوم، ردا على سؤال

بهذا الصدد: "لا ".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن " "السياسة وجدت لاستخدام الدبلوماسية والضغط الاقتصادي والسياسي".

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صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول فنزويلا، أن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا من الولايات المتحدة سيكون جاهزا هذا الأسبوع.

وقال أبرامز للصحفيين: "القرار سيكون لدينا هذا الأسبوع، وهو سيتضمن بالتأكيد إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا".