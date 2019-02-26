مقتل خبير متفجرات حوثي في هجوم للمقاومة بالبيضاء اليمنية

عناصر من مليشيا الحوثي

وكالات

قتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم خبير متفجرات، وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنته المقاومة

الشعبية على مواقع للميليشيا، في منطقة المختبي بمديرية ذي ناعم وسطمحافظة البيضاء.

وتمكنت قوات الجيش اليمني، صباح اليوم الثلاثاء، من صد هجوم للميليشيا في جبهة الملاجم، وفق ما نقل موقع "سبتمبر نت"، اليوم الثلاثاء.