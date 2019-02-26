مقتل خبير متفجرات حوثي في هجوم للمقاومة بالبيضاء اليمنية

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عناصر من مليشيا الحوثيوكالات
قتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم خبير متفجرات، وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنته المقاومةالشعبية على مواقع للميليشيا، في منطقة المختبي بمديرية ذي ناعم وسط
وتمكنت قوات الجيش اليمني، صباح اليوم الثلاثاء، من صد هجوم للميليشيا في جبهة الملاجم، وفق ما نقل موقع "سبتمبر نت"، اليوم الثلاثاء.
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