نيودلهي تؤكد التزامها باتخاذ كل التدابيراللازمة لمكافحة خطر الإرهاب

كتبت تهانى شعبان

أكدت الخارجية الهندية أن الضربة الجوية ضد معسكر تدريب جماعة ما يسمى بـ"جيش محمد" فى بالاكوت الباكستانية جاءت بعد تلقي تحذيرات بأن التنظيم يستعد لتنفيذ هجوم إرهابى انتحارى آخر فى أجزاء مختلفة من البلاد، وأنه يجرى تدريب انتحاريين لهذا الغرض.

وأشارت الوزارة إلى أن هذاالإجراء الوقائى غير العسكرى استهدف على وجه التحديد معسكر تنظيم "جيش محمد".

وأوضح بيان للوزارة أن التنظيم المذكور الذى حظرته

منظمة الأمم المتحدة، يتحمل المسؤولية عن سلسلة من الهجمات الإرهابية من بينها الهجوم على البرلمان الهندى فى ديسمبر 2001 والهجوم على قاعدة باثانكوت الجوية.

وأشار البيان إلى التزام الهند التام باتخاذ كافة التدابيراللازمة لمكافحة خطر الإرهاب.

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وأكد بيان الخارجية الهندية أن نيودلهي دعت باكستان مرارًا إلى اتخاذ إجراءات ضد تنظيم "جيش محمد"

لمنع الجهاديين من التدريب والحصول على الأسلحة داخل باكستان



وأوضح البيان أن باكستان لم تتخذ أى إجراءات ملموسة لتفكيك البنية التحتية للإرهاب على أراضيها.

وكانت حكومة باكستان قد تعهدت رسميا في يناير 2004 بعدم السماح باستخدام أراضيها أو الأراضي التي تحت سيطرتها في شن عمليات إرهابية ضد الهند.

واكدت الخارجية الهندية انها تتوقع أن تفي باكستان بهذا الالتزام العلني الذي قطعته على نفسها مسبقا،وأن تتخذ إجراءات متابعة من أجل تفكيك جميع المعسكرات التدريبية الأخرى التابعة لتنظيم جيش محمد،وتحميل الإرهابيين المسؤولية الأعمال التي اقترفوها.