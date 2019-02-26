نائب رئيس الإمارات يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية

محمد بن راشد وفايز السراج وكالات بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز مصطفى السراج والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز مصطفى السراج والوفد المرافق له، العلاقات الثنائيةالقائمة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تناول استعراض سبل تعزيز العلاقات المشتركة على مختلف الصعد لما فيه مصلحة البلدين، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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