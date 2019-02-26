رئيس القضاء السوداني يقرر تشكيل محاكم طوارئ ابتدائية واستئنافية

وكالات

أصدر رئيس القضاء السوداني مولانا عبد المجيد إدريس علي، قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان، وذلك عملاً بأحكام المادة 6 (ح) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 10 (ة) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986 تعديل2017، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة1997 وأمر الطوارئ رقم(1) لسنة2019 الصادر من رئيس الجمهورية.



وتختص المحاكم المشكلة - وفق القرار الصادر عن مكتب رئس القضاء السوداني - بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة1991 وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة1997 وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر، وتطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم 56 لسنة

2019.



وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر مؤخرا 5 أوامر طوارئ فوض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ والسلامة العامة.



وأصدر النائب العام السوداني مولانا عمر أحمد محمد، وفقا لسلطاته، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتأسيس نيابات طوارئ بكافة ولايات السودان بما فيها الخرطوم، وحددت الأوامر المذكورة اختصاصات وسلطات تلك النيابات.