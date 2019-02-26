كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح مقر جديد للاتحاد الأوروبي في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وشهد الحريري وموجيريني، مراسم افتتاح المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان، اليوم الثلاثاء.

ونشر لرئيس الوزراء اللبناني مقطع فيديو يرصد لحظات الافتتاح، التي حضرتها فيدريكا موغيريني، إضافة إلى السكرتيرة التنفيذية لمنظمة "الاسكوا" التابعة للأمم المتحدة في لبنان رلى دشتي.

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وكتب الحريري على "تويتر": "رعاية افتتاح المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان، واستقبال المفوضة العليا للسياسة الخارجية والسكرتيرة التنفيذية لـ(الاسكوا) في لبنان".

وقالت موجيريني على "تويتر": "إن زيارتي إلى لبنان تؤكد العلاقات القوية مع لبنان، والتزام الاتحاد الأوروبي تجاه استقرار لبنان، والشراكة المبنية على القيم والمصالح المشتركة".

وكتبت في تدوينة أخرى "لدينا تاريخ طويل من العلاقات يمتد لآلاف السنين".