كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: نواب يطالبون بإسقاط الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولا توجد مؤشرات في المجلس للمضي في إخضاع الحكومة للرقابة، مع تراجع حجم العمل المشترك بين قوى المعارضة المعتمدة في البرلمان وصعوبة المضي في هذا الإجراء، في ظل هيمنة الموالاة على تركيبة الغرفة السفلى، رغم الرفض الضمني الذي عبرت عنه قيادات في حزب جبهة التحرير الوطني لاستمرار أويحيى في المجلس، محملين إياه بصفة صريحة، في بعض الأحيان، المسؤولية عن فشل سياسة الرئيس بوتفليقة.
واشتبك نائب عن حزب العمال مع رئيس المجلس معاذ بوشارب، عندما قطع الأخير كلمته التي انتقد فكرة الاستمرارية، أي بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم، وطلب رئيس المجلس من النائب العودة إلى موضوع النقاش، أي بيان السياسة العامة للحكومة، ليرد عليه النائب بالقول، إن "الاستمرارية خصصت لها صفحتان في الوثيقة الحكومية".
وطالب النائب الحر عن ولاية بجاية، بن ناجي براهم، بدوره برحيل النظام، والإستماع إلى رسالة ملايين الجزائريين الراغب في التغيير.
وقال: "الشعب الجزائري لا يريد عهدة خامسة ويطالبكم بالاستقالة والنظام ككل".
وتتعرض حصيلة الحكومة لانتقادات حادة من نواب المعارضة خلال المناقشة، وسط حضور باهت للنواب.