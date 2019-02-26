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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تطالب مجلس الأمن بالتصويت على إرسال مساعدات لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:45 م
وكالات
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قال عضو في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي التصويت هذا الأسبوع على مشروع قرار يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.
وقال اليوت أبرامز للصحفيين قبل اجتماع للمجلس عن الأزمة في فنزويلا: "سيكون لدينا قرار هذا الأسبوع سيدعو بالتأكيد إلى إدخال المساعدات الانسانية إلى فنزويلا".
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