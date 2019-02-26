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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع خبير متفجرات حوثي في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:36 م
وكالات
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لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم بينهم خبير متفجرات، وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنته المقاومة الشعبية على مواقع للميليشيا، في منطقة المختبي بمديرية ذي ناعم وسط محافظة البيضاء.
وتمكن الجيش اليمني، صباح الثلاثاء، من صد هجوم للميليشيا في جبهة الملاجم، وفق ما نقل موقع "سبتمبر نت"، اليوم الثلاثاء.
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