"أبرامز": واشنطن لا تعتزم إجراء عملية عسكرية في فنزويلا

وقال أبرامز للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد:"لا ".

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، أن بلاده لا تخطط للقيام بعملية عسكرية ضد فنزويلا.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: أن " "السياسة وجدت لاستخدام الدبلوماسية والضغط الاقتصادي والسياسي".

صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول فنزويلا، أن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا من الولايات المتحدة سيكون جاهزاً هذا الأسبوع.

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وقال أبرامس للصحفيين: "القرار سيكون لدينا هذا الأسبوع، وهو سيتضمن بالتأكيد إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا".

وكشف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لغزو فنزويلا من خلال نقلها جنودا إلى بورتوريكو وكولومبيا المجاورة لكاراكاس.

وقال باتروشيف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرجومنتي إي فاكتي" الروسية أنه "من خلال إظهار الغطرسة والاستعلاء تجاه الشعب الفنزويلي، تستعد الولايات المتحدة لغزو عسكري لدولة مستقلة وتقوم بالتحضير لذلك من خلال نقل قوات عسكرية إلى بورتوريكو وكولومبيا".

وأكد باتروشيف أن الولايات المتحدة عرضت على روسيا إجراء مشاورات منفصلة حول فنزويلا، ولكنها تركتها تحت ذرائع واهية.