كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيس بوك يحظر سياسيا متطرفا بريطانيا ومناهض للمسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزال موقع فيس بوك، عملاق التواصل الاجتماعي حسابات السياسي البريطاني اليميني المتطرف تومي روبنسون، اليوم الثلاثاء، إلا أن قناته على موقع "يوتيوب" لا تزال نشطة.

وقال فيس بوك، إن صفحات روبنسون انتهكت بشكل متكرر معاييره، بـ"نشر مواد تستخدم لغة تجرد المسلمين من الصفات الإنسانية وتدعو إلى العنف ضدهم".

وذكر الموقع في بيان يؤكد إزالة الصفحة الرسمية لروبنسون على فيس بوك وانستجرام، أنه "كان يتصرف بطرق تنتهك سياساتنا الخاصة بالحض على الكراهية".