حماس توافق على الإفراج عن معتقلين من فتح نجاح

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أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، اتفاقها مع حركة حماس، على الإفراج عن معتقلي حركة فتح في قطاع غزة، بعد أن اعتقلتهم حماس أخيراً، إثر خروج عدد منهم في مسيرات مؤيدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول، إن "الجبهة توصلت لاتفاق مع مسؤول حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، للإفراج عن معتقلي حركة فتح في القطاع".