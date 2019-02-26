بعد 18 سنة في أوربا.. المغرب يُوافق على تسويق منتوج ضد آلام المفاصل

حصلت شركة “فوريفر” للتسويق الشبكي على موافقة السلطات المغربية قصد تسويق منتوجها “فريدوم” في الأسواق، بعد 18 سنة من تسويقه في أوربا.

المنتوج يساعد على التخفيف من آلام المفاصل، والتهابها، ويخفف، أيضا، من الصداع النصفي المزمن، حيث يمكن لكل شخص راشد شرب ما يعادل 80 مل في اليوم.

وقال “فيليب ديكوتيني”، المدير العام لـ”فوريفر” فرنسا، والمغرب، في لقاء، صباح اليوم الثلاثاء، إن شركته تحتل الرقم واحد في البيع المباشر في المغرب، حيث حصلت على موافقة السلطات لتسويق منتوج “فوريفر فريدوم”، بعد سنوات طويلة، نظرا إلى الإجراءات الجدية في البلد، وخلال هذه السنوات تم تسويق منتوجات أخرى، وتم ترك “فوريفر فريدم” في المرحلة الأخيرة.

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وأعلنت الشركة توقيع شراكة مع “بريد بنك”، فرع تابع لمجموعة “بريد المغرب”، تقضي بالتزام الطرفين بتسهيل إجراءات تسجيل الموزعين المستقلين لـ”فوريفر” في السجل الوطني للمقاول الذاتي، حيث سيتم منح لكل مقاول مستقل جديد نموذج الاتصال مع بريد بنك، الخاص بالانضمام إلى نظام المقاول الذاتي.

ومنذ عام 2015، قام أكثر من 3600 مقاول مستقل، الذين قدموا ملف مكافأة شهرية بالانضمام إلى السجل الوطني للمقاول الذاتي، وزاد عددهم، بشكل مطرد، وتمثل في نهاية عام 2018 ما يقرب من 90 في المائة من مجموع ملفات المكافأة المقدمة!

وفي السنة الماضية، من بين ما يقرب من 6800 من المقاولين المستقلين، الذين حصلوا على مكافأة شهرية ، كان أزيد من 4300 منهم من المقاولين الذاتيين، أو 64 في المائة من العدد الإجمالي.