أزمة التجار.. يتيم «يفضح» وزيرين من الأحرار

كشف محمد يتيم، وزير التشغيل، في لقاء نظمته الكتابة المحلية للعدالة والتنمية بالرباط، مساء أول أمس، أنه، بعد أزمة التجار والإضرابات التي خاضوها، التقى وزيرين من حزب التجمع الوطني للأحرار، دون أن يذكر اسميهما.
أضاف يتيم أنه تحدث إليهما بشأن احتجاجات التجار، فقدما له معطيات مخالفة للتي يروجها الحزب الذي ينتميان إليه، والذي كان يتهم حكومة بنكيران بتوسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات، عوض الاقتصار على النقط الحدودية في قانون المالية 2014، وفرض نظام الفاتورة والرقمنة في قانون المالية 2018 من لدن العثماني، وهو ما سبق لهذا الأخير أن فنده.
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