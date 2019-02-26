6 سنوات سجنا نافذا لأب اغتصب ابنته وافتض بكارتها ببني ملال

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف ببني ملال، اليوم الثلاثاء، بالسجن 6 سنوات نافذة على أب اغتصب ابنته بمنطقة أفورار.

وعبر محمد مرابط، محامي الطفلة المغتصبة، عن إرتياحه للحكم النهائي، مطالبا العقوبات في حق المغتصبين، خصوصا في حق المحارم.

يذكر أن الابنة التي تبلغ 20 سنة، اتهمت والدها بإغتصابها أكثر من مرة، مما أدى إلى افتضاض بكارتها.