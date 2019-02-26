مراكش.. ايقاف شخصمحطة القطار بحوزته أزيد من كيلوغرامين من الشيرا

تمكنت عناصر الشرطة السياحية العاملة بمحطة القطار بمراكش ، نهاية الأسبوع المنصرم، من ايقاف شخص وبحوزته أزيد من كيلوغرامين من مخدر الشيرا.

وحسب مصدر أمني ، فقد تم رصد المعني بالأمر وهو شاب في بداية عقده الثالث، من قبل عناصر الأمن من بين المسافرين بعدما ارتابت في شأنه، قبل أن يتم إخضاعه للتفتيش حيث عثر بحوزته على كيلوغرامين وخمسة وسبعون غراما من مخدر الشيرا أفاد بأنه تسلمها من أحد معارفه بإحدى مدن الغرب بغرض إيصالها لأحد المروجين بالمدينة الحمراء.

وتمت إحالة المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في أفق الوصول لشركاء محتملين في سياق نفس القضية.