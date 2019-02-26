جولة داخل مركز تخزين مبيعات”جوميا”.. الموقع يسعى لكسب رضا 99% من زبنائه في 2019-فيديو

يملك موقع “جوميا.ما”، شهرة واسعة في المغرب، تجعله من أشهر المواقع المختصة في بيع المنتجات عبر الإنترنت، ويتطلب الوصول إلى هذه المرتبة عملا مكثفا من فريق العمل.

“اليوم24″، زار مركز تخزين مبيعات “جوميا” في نواحي الدار البيضاء، والذي يستقبل المنتوجات قبل تخزينها وتحضيرها للبيع عبر الموقع، ومن تم توصيلها إلى الزبون، ويمكن أن يكون ذلك عبر مراكز “جوميا “في المدن التي يتواجد بها الزبناء.

وأبرز محمد بنمزوارة، المدير العام لخدمات “جوميا”، أن المغاربة أصبحوا يقبلون على الشراء عبر الأنترنت بشكل مكثف، ولذلك يحرص الموقع على توصيل منتجاته لجميع مناطق المملكة.

وأبرز نفس المتحدث أن هدف “جوميا” في سنة 2019، هو أن تكون نسبة 99% من الزبناء راضية تماما على المنتوجات التي تشتريها من الموقع.

Advertisements

وأكد المدير العام لخدمات “جوميا” أن الزبناء، يمكنهم إعادة المنتج إذا لم يرقهم، وذلك حين توصيله، أو بعد أسبوع من تجربته.