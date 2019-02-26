يملك موقع “جوميا.ما”، شهرة واسعة في المغرب، تجعله من أشهر المواقع المختصة في بيع المنتجات عبر الإنترنت، ويتطلب الوصول إلى هذه المرتبة عملا مكثفا من فريق العمل.
“اليوم24″، زار مركز تخزين مبيعات “جوميا” في نواحي الدار البيضاء، والذي يستقبل المنتوجات قبل تخزينها وتحضيرها للبيع عبر الموقع، ومن تم توصيلها إلى الزبون، ويمكن أن يكون ذلك عبر مراكز “جوميا “في المدن التي يتواجد بها الزبناء.
وأبرز محمد بنمزوارة، المدير العام لخدمات “جوميا”، أن المغاربة أصبحوا يقبلون على الشراء عبر الأنترنت بشكل مكثف، ولذلك يحرص الموقع على توصيل منتجاته لجميع مناطق المملكة.
وأبرز نفس المتحدث أن هدف “جوميا” في سنة 2019، هو أن تكون نسبة 99% من الزبناء راضية تماما على المنتوجات التي تشتريها من الموقع.
وأكد المدير العام لخدمات “جوميا” أن الزبناء، يمكنهم إعادة المنتج إذا لم يرقهم، وذلك حين توصيله، أو بعد أسبوع من تجربته.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة داخل مركز تخزين مبيعات”جوميا”.. الموقع يسعى لكسب رضا 99% من زبنائه في 2019-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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