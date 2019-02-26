شكرا لقرائتكم خبر عن تعهدات دولية بتوفير 2.6 مليار دولار لدعم اليمن والان نبدء بالتفاصيل
ويمثل إجمالي هذه التعهدات التي قدمها المانحون الدوليون خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في جنيف اليوم، لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة اليمنية الإنسانية، زيادة بنسبة 30% مقارنة بتبرعات العام الماضي البالغة 2.01 مليار دولار.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب المؤتمر، إن عددا من الدول رفعت بالفعل من قيمة تعهداتها المانحة، والنسبة الأكبر من هذه الزيادات جاءت من المملكة والإمارات.
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