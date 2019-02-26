إيران: ظريف يستقيل ويصف الصراع الحزبي بـ(سم قاتل) للسياسة الخارجية

*وزير الخارجية المستقيل يحث الدبلوماسيين على عدم الاستقالة والبرلمان يجتمع لبحث استقالته

طهران ـ وكالات: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإسلامية أمس الثلاثاء بعد يوم من إعلانه الاستقالة إن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير “السم القاتل” على السياسة الخارجية. وتشير تصريحات ظريف إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى عام 2015. وقال ظريف في المقابلة “يتعين علينا أولا أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل… السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل”. ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسميا الاستقالة التي أعلنها ظريف على إنستجرام أمس الاول الاثنين. في غضون ذلك، أبلغ علي نجفي خوشرودي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أمس أن أغلبية من نواب البرلمان وقعوا رسالة لروحاني اليوم للمطالبة ببقاء ظريف في منصبه. وقال ظريف للصحيفة إنه اتبع توجيهات الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية، خلال المفاوضات النووية. وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون هما من تقع عليهما اللائمة في الانسحاب الأميركي من الاتفاق وليس روحاني. وقال ظريف “لماذا تنددون برئيس الشعب المنتخب وبالسياسة الخارجية بدلا من التنديد بترامبتُرى أي نتيجة قد تنجم عن هذا النتيجة هي أن الشعب سيفقد الأمل في المستقبل”. ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله أمس الثلاثاء إنه يحث الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية على ألا يستقيلوا وذلك بعد يوم من إعلانه تقديم استقالته.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله في رد فعل على أنباء عن استقالات محتملة بالوزارة بعد استقالته “أشدد على كل الإخوة والأخوات الأعزاء في وزارة الخارجية والمكاتب الممثلة ضرورة مواصلة واجباتهم دفاعا عن البلاد بقوة والابتعاد عن هذه التصرفات”. وأضاف “تشرفت بالعمل إلى جواركم. وآمل أن تقود استقالتي إلى عودة وزارة الشؤون الخارجية إلى مكانها المشروع في العلاقات الخارجية. أشكركم جميعا”. على صعيد متصل نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الرئيس حسن روحاني قوله أمس الثلاثاء إن الرئيس السوري بشار الأسد وجه الشكر لوزارة الخارجية الإيرانية أثناء زيارة قام بها لطهران أمس الاثنين. وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أمس الثلاثاء إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف يقف في طليعة المعركة ضد الولايات المتحدة. ووجه الرئيس الإيراني الشكر لظريف ولوزير النفط بيجن زنغنة ولمحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي على دورهم في مواجهة الولايات المتحدة. فيما قالت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إن البرلمان بحث في اجتماع أمس الثلاثاء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.