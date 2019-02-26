اليمن: 10 ملايين على بعد خطوة من المجاعة و 2.6 مليار دولار دعما

في السياسة 27 فبراير,2019 نسخة للطباعة

صنعاء ـ جنيف ـ وكالات: شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الثلاثاء على أن الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات بقيمة 2ر4 مليار دولار للعام الجاري، وذلك في ظل التدهور الذي شهدته أسوأ أزمة إنسانية في العالم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وقال جوتيريش، أمام مؤتمر للمانحين في جنيف، :”إننا هنا للتعامل مع أزمة لها أبعاد مدمرة”. وأوضح أن عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية ارتفع بمليوني شخص إلى 24 مليونا العام الماضي، ما يشكل 80% من السكان.

وكشف أن نحو عشرة ملايين شخص أصبحوا “على مسافة خطوة واحدة من المجاعة”. ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف تمويل العام الجاري سيُخصص لزيادة المساعدات الغذائية، ولفتت أيضا إلى وجود حاجة لتوفير مياه الشرب والأدوية والمساعدات الزراعية. وكانت الأمم المتحدة طالبت في ندائها للعام الماضي بثلاثة مليارات دولار، وتلقت 83% من المبلغ المستهدف. وأعلن جوتيريش أن مؤتمر المانحين تمكن من جمع 6ر2 مليار دولار، وأشاد بالدول العربية التي قدمت تعهدات مالية سخية. وتتجاوز التعهدات التي تلقتها المنظمة أمس في جنيف الملياري دولار التي تلقتها في مؤتمر المانحين لليمن العام الماضي، وذلك بنسبة 30%. وتقول الأمم المتحدة إنها بحاجة إلى 2ر4 مليار دولار لتمويل المساعدات المقدمة لليمن للعام الجاري، إلا أن جوتيريش أوضح أن التمويل المتبقي عادة ما يتم تلقيه من الحكومات على مدار العام. وتصدرت السعودية والإمارات المانحين لليمن أمس الثلاثاء، وذلك خلال مؤتمر منعقد في جنيف لجمع تبرعات لمساعدة اليمن التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتعهدت السعودية والإمارات بتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، كما تعهدت الكويت بتقديم 150 مليون دولار. وتعهد الاتحاد الأوروبي اليوم بتقديم 162 مليون يورو (184 مليون دولار)، بينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 24 مليون دولار إلى جانب مساعدات غذائية بقيمة 131 مليون دولار كانت تعهدت بها أواخر العام الماضي.

وكانت الأمم المتحدة طالبت في ندائها للعام الماضي بثلاثة مليارات دولار، وتلقت 83% من المبلغ المستهدف. كما صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الثلاثاء بأنه حكومة بلاده تعتزم دعم الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة لإنقاذ المواطنين الذين يعانون من الجوع في اليمن بإجمالي 100 مليون يورو. وجاءت هذه التصريحات قبل افتتاح مؤتمر المانحين في جنيف. يشار إلى أن اليمن يشهد حربا أهلية منذ أكثر من أربعة أعوام. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن 24مليون شخص هناك –أي 80 بالمئة من المواطنين- يحتاجون لمساعدات، سواء كانت أطعمة أو مأوى أو إمدادات طبية. وتقدر الأمم المتحدة لذلك هذا العام 2ر4 مليار يورو، وتأمل في تلقي تعهدات بذلك من قبل المانحين خلال المؤتمر بجنيف. ودعا وزير الخارجية الاتحادي لإيجاد حل سلمي في اليمن، وقال على هامش زيارة لبوركينا فاسو: “على المدى الطويل لا يساعد سوى العمل بكل مثابرة على التوصل لحل سياسي، مهما كان وضع النزاع معقدا في اليمن”. من جهة اخرى وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة صنعاء، لبحث تطورات ملف محافظة الحديدة. وذكر مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن المبعوث الأممي وصل قادما من العاصمة الأردنية عمان. وأضاف المصدر أن” مسؤولين في وزارة الخارجية بحكومة جماعة أنصار الله، كانوا في استقبال المبعوث الأممي”. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن مسؤولي الإغاثة بالمنظمة الدولية تمكنوا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر في ميناء الحديدة اليمني للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مما يظهر قدرا من التقدم البطيء في الجهود الرامية لتجنب حدوث مجاعة.