الهند تعلن عن تنفيذ غارات جوية داخل باكستان ما وصفته إسلام آباد بـ(اعتداء خطير) وتوعدت بـ(رد مختلف)

نيودلهي ـ إسلام آباد ـ وكالات: أعلنت الهند أمس الثلاثاء أنها نفذت غارات جوية استهدفت معسكرا للارهاب في باكستان، في إجراء من المتوقع أن يتسبب في تصعيد التوترات بين الجارتين النوويتين. وقالت الهند إن الغارات أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين، بينما أكدت باكستان عدم وقوع خسائر بشرية جراء الغارات التي نفذتها الطائرات الهندية. وكان هناك بعض الخلط في البداية حول الموقع الذي استهدفته الغارات، حيث إن هناك منطقتين على الاقل تحملان اسم بالاكوت، إحداهما في كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية، والاخرى في باكستان نفسها. وقد استهدف الهجوم منطقة جابا الواقعة بالقرب من بالاكوت الموجودة في خيبر باختنخوا بباكستان. ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي الغارات الجوية بأنها اعتداء خطير من جانب الهند. من ناحية أخرى، وصفت وزارة الخارجية الهندية الامر أمس الثلاثاء، بأنه “إجراء استباقي غير عسكري”، يستهدف معسكر تدريب تابع لجماعة “جيش محمد” الإسلامية المتشددة، التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجير السيارة المفخخة بمنطقة بولواما في كشمير الهندية. وأوضح وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، فيجاي كاشاف جوكلي، أن ثمة خسائر فادحة وقعت في المعسكر، كما تم تدمير بنيته التحتية. وقالت لجنة الأمن الوطني الباكستانية التي تضم كبار المسؤولين ومن بينهم رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش قمر جاويد باجوا في بيان إنها “رفضت بشدة زعم الهند استهداف معسكر إرهابي مزعوم قرب بالاكوت و(رفضت) زعم وقوع خسائر بشرية كبيرة”. وقالت اللجنة إن خان “سيجري اتصالات مع قادة العالم لكشف السياسة الهندية غير المسؤولة”. وحذرت أيضا من أن “باكستان سترد في الوقت والمكان اللذين تقررهما”.من جهته كلّف رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الجيش بالرد على الهند، “بشكل مختلف” و”في شتى المجالات”، بحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال آصف غفووأفادت وكالة “بلومبرج” للانباء، اليوم الثلاثاء، بعدم وجود 350 جثة في موقع الهجوم، بحسب ما زعمته الهند. وكانت القوات الجوية الباكستانية رصدت في البداية طائرات هندية تقترب من حدود لاهور-سيالكوت؛ ثم عادت الطائرات الهندية أدراجها عندما تصدت لها باكستان.